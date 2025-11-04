نقابة المهن الرياضية تطلق مشروع «الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضى»

تنظم النقابة العامة للمهن الرياضية، برئاسة الدكتور فتحى ندا، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع «الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي» كأول إطار وطني ينظم المهن الرياضية ويُوحِّد المفاهيم بين المؤسسات الأكاديمية والرياضية، من خلال ربط المؤهل العلمي بالمسمى المهني لضمان العدالة في سوق العمل ومنع الممارسات غير المؤهلة.

يأتي ذلك خلال المؤتمر الدولي،الذي تنظمه النقابة العامة للمهن الرياضية بالتعاون مع جامعة أسيوط، وجامعة شرق الصين،والاتحاد الدولى للتربية البدنية بالصين ( WPEA )، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،وعمداء كليات علوم الرياضة بالإضافة إلى مسؤولين وشخصيات عربية وأجنبية، تحت عنوان (جسور الثقافات -بناء المستقبل) والذى يفتتح فى الثالثة عصر غدا الأربعاء،وتختتم فعالياتهة فى الثالثة عصر الجمعة المقبلة.

ويستند مشروع الكود المهنى للتوصيف والتوظيف الرياضى، إلى المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويتكامل مع مبادرة الدولة لإعداد دليل التصنيف المهني الموحد 2016–2017، بما يعزز التحول نحو الحوكمة المؤسسية والتنظيم المهني الذكي. لضمان مواكبة سوق العمل المحلي والعربي والدولي"الكود المهني العربي"

وأكد الدكتور فتحى ندا نقيب النقابة العامة للمهن الرياضية، أن المشروع يمثل خطوة إصلاحية نحو إنشاء سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص المزاولة بالكود المهني، دعمًا لخطط الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية، وترسيخًا لدور الرياضة كركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفى للدكتور فتحى ندا النقيب العام لنقابة المهن الرياضية الجمعة المقبلة، يعرض خلاله مشروع التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى،وتاصيل المشروع القومى للياقة البدنية للطفل المصرى، وعرض المواثيق( مادة 7 للميثاق الدولى للتربية البدنية الصادر من الأمم المتحدة، واعلان التوصيات الصادرة عن المؤتمر لتنفيذها فى إطار مبادرة مشروع كود التوصيف والتوظيف المهنى الرياضى.

الفعاليات الختامية للدورة الأساسية لنقابة المهن الرياضية بنادي سموحة في الإسكندرية

من ناحية أخرى، استضاف نادي سموحة الرياضي بمحافظة الإسكندرية الفعاليات الختامية للدورة الأساسية لنقابة المهن الرياضية، والتي تُقام لأول مرة في محافظة الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الكفاءة الفنية للمدربين والمدربات، بالإضافة إلى تأهيل اللاعبين السابقين من أعضاء النادي بمختلف الألعاب.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور "عمر الغنيمي” نائب رئيس مجلس الإدارة، و"أشرف مختار” عضو مجلس الإدارة، واللواء"زكي حجازي” مدير النشاط الرياضي، والأستاذ "محمد عيد” نائب مدير النشاط الرياضي، والدكتورة "مها أمين”.

و تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين نادي سموحة ونقابة المهن الرياضية، وتؤكد الدور الرائد للنادي في دعم الحركة الرياضية وتطوير الكوادر الفنية داخل المجتمع السكندري والرياضي ككل.

