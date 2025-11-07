تفاصيل قرض السيارة في البنك الأهلي المصري

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن تفاصيل قرض السيارة من خلال خدمة الأهلي نت أو الأهلي موبايل.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن القرض بدون ضامن بتمويل حتى3 ملايين جم للموظفين وأصحاب الأعمال/المهن الحرة.

سعر عائد تنافسي.

وتشمل خصائص قرض السيارة في البنك الاهلي مايلي:

تمويل يصل إلى 100 % من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 سنين.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جم.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

عملاء البنك الأهلي

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إمكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك الاهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

واجري البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي اي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

