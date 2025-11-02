السرعة الزائدة وراء مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

كشفت المعاينة الأولية لحادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني على كورنيش المقطم، مما أسفر عن مصرع شاب وفتاة، أن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث.



وأضافت المعاينة، أن قائد السيارة فقد السيطرة على السيارة فانحرفت منه عن الطريق لتصطدم بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن مصرعهما.



حادث كورنيش المقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد وجود حادث تصادم على كورنيش المقطم بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع شاب يدعى “إياد” وفتاة تدعى “ليلى” فى حادث اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

