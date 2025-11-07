الجمعة 07 نوفمبر 2025
محمد الغزاوي رئيسًا لبعثة فريق يد الأهلي في السوبر المصري بالإمارات

رجال يد الأهلي
قرر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي بتولي مهام رئاسة بعثة  فريق يد الأهلي في السوبر المصري  بالإمارات.

وتنطلق البطولة يوم 12 نوفمبر، حيث يقوم محمد الغزاوي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الأهلي بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضى.

