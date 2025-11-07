محمد الغزاوي رئيسًا لبعثة فريق يد الأهلي في السوبر المصري بالإمارات

18 حجم الخط

قرر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي بتولي مهام رئاسة بعثة فريق يد الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وتنطلق البطولة يوم 12 نوفمبر، حيث يقوم محمد الغزاوي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الأهلي بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضى.

