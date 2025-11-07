بسبب الإقبال الكثيف، نفاد تذاكر المتحف الكبير ووقف عمليات الحجز المسبق

18 حجم الخط

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، أنه نظرًا للإقبال الكبير من الزائرين على زيارة المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، فقد تم بيع جميع تذاكر زيارة المتحف ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم داخل المتحف.

إيقاف بيع وحجز تذاكر المتحف المصري الكبير

وفي بيان لها، أوضحت هيئة المتحف المصري الكبير أنه تم إيقاف حجز وبيع تذاكر الدخول لليوم فقط، سواء من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو من خلال شباك التذاكر ببوابة المتحف، على أن يُستأنف فتح باب الحجز غدًا السبت الموافق 8 نوفمبر 2025.

وأكدت إدارة المتحف أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال حامليها كالمعتاد دون أي تغيير.

موعد تشغيل تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وتوجهت إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير لجميع الزائرين على تفهّمهم وتعاونهم، وعلى الحماس الكبير الذي يعكس مكانة المتحف كأحد أهم الوجهات الثقافية العالمية.

كما أهابت إدارة المتحف بالراغبين في الزيارة مستقبلًا إلى حجز تذاكرهم مسبقًا عبر الموقع الرسمي، www.gem.eg لضمان سهولة التنظيم وتقديم تجربة زيارة مميزة داخل هذا الصرح الثقافي الفريد.

