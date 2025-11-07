الجمعة 07 نوفمبر 2025
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لصدام الزمالك

توروب
توروب
يعقد يسس توروب المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم داخل مقر إقامة الفريق فى أبو ظبي استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة بعد غد الأحد فى نهائى السوبر المصري.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق، فندق الإقامة بمدينة العين في الثانية ظهر اليوم بتوقيت الإمارات، متجهة إلى العاصمة أبوظبي؛ استعدادًا لخوض نهائي بطولة السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن نصف نهائي البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ووجّه الدنماركي ييس توروپ، المدير الفني للفريق، رسالة شكر إلى جماهير الأهلي التي حرصت على دعم ومؤازرة اللاعبين خلال مباراة سيراميكا، مؤكدًا تطلعه للقاء الجماهير من جديد في النهائي لمواصلة الدعم والمساندة من أجل التتويج باللقب.

