وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرق أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تحرير قوات الشرق التابعة لها، بلدة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، واستمرار تقدم قواتها على جميع المحاور.

 

 وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: قوات "الشرق" كبدت القوات الأوكرانية 1695 جنديًا.

وأضافت: "قوات "الشمال" كبدت القوات الأوكرانية 1470 جنديًا وقوات "الغرب" كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 1540 جنديًا".

وأستطردت: قوات "المركز": كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 3285 جنديًاوقوات "الجنوب": كبدت القوات الأوكرانية أكثر من 1095 جنديًا، بالإضافة إلى دبابات من طراز ليوبارد.

