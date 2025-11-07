انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى

كبرى الشركات العقارية المصرية تستعرض أهم مشروعاتها في واحد من أكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انطلقت فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور إيهاب أبو سريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، وعمرو هزاع الوزير المفوض التجاري، في حدث عقاري استثنائي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

يُعد المعرض منصة رئيسية تجمع بين كبار المطورين العقاريين المصريين والمستثمرين في المملكة، حيث يستعرض فرصًا استثمارية متنوعة وعروضًا حصرية تستهدف المصريين المقيمين بالمملكة والمستثمرين السعوديين الراغبين في دخول السوق العقاري المصري.



يُقام المعرض على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 6-8 نوفمبر 2025 في فندق كراون بلازا – أر دي سي بمدينة الرياض، بما يتيح للزوار والمستثمرين فرصة كافية للتعرف على المشروعات المعروضة والاستفادة من العروض الاستثنائية المقدمة.

يُمثل معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري منصة حيوية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يُعد من أضخم المعارض المتخصصة في الاستثمار العقاري للمطورين المصريين في المملكة، ويوفر بيئة مثالية للتواصل المباشر بين المطورين والمستثمرين، مما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على القطاع العقاري في البلدين الشقيقين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار المشترك في السنوات المقبلة.



يأتي معرض بيتي في إطار ترسيخ وجود الشركات العقارية المصرية في أهم الأسواق الإقليمية والتي يأتي على رأسها السوق السعودي، وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العرب، حيث يهدف المعرض إلى تعريف العملاء بالفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقاري المصري الذي يشهد طفرة تنموية كبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار العقاري، وإتاحة المجال لعقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين المطورين والمستثمرين من البلدين الشقيقين.



وتشارك في المعرض نخبة متميزة من كبار المطورين العقاريين المصريين الذين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات والمشروعات الناجحة في السوق المصري، التي تقدم مجموعة من المشروعات المتكاملة.

وتستعرض الشركات أحدث مشروعاتها العقارية في أبرز المناطق الحيوية والاستراتيجية في مصر، حيث تشمل هذه المشروعات وحدات سكنية وتجارية وإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تُعد أحد أضخم المشروعات القومية في مصر، ومدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي التي تمتد على مساحة تتجاوز ثمانية وأربعين ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مناطق الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعين السخنة وشرق وغرب القاهرة، وجميعها مناطق تشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا وتُعد من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا في السوق المصري.

ويستعرض المعرض أكثر من خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم ومتاحة حصريًا للمستثمرين والعملاء في المملكة العربية السعودية، وتتنوع هذه الوحدات بين الشقق السكنية الفاخرة والفيلات المستقلة والتوين هاوس والتاون هاوس والوحدات التجارية والإدارية، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة بعوائد مميزة.

وتأتي هذه النسخة من المعرض في وقت يشهد فيه القطاع العقاري المصري نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني المستمر في المدن الجديدة، بينما تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ رؤيتها 2030 التي تشهد طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة، مما يجعل هذا الحدث فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الخبرات المصرية والخليجية في مجال التطوير العقاري والاستثمار العمراني.

