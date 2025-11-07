سلام: عهد التدخل المتبادل بين لبنان وسوريا انتهى.. والدولة استعادت قرار الحرب والسلم

18 حجم الخط

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تأكيده على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددا على أن الحكومة ماضية في تثبيت سيادتها واستعادة قرارها الوطني المستقل.

وقال سلام خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات "قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" إن هناك "دعما سياسيا عربيا ودوليا لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان على لبنان"، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس حرص المجتمعين العربي والدولي على استقرار لبنان وحمايته من تداعيات التصعيد الإقليمي.

وأكد سلام أن "الدولة اللبنانية استعادت حصرية قرار الحرب والسلم"، وذلك في رد على إعلان حزب الله أمس رفضه التفاوض بين لبنان وإسرائيل.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته بما وصفه بـ"عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان"، معتبرًا أن هذه العودة تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز موقع لبنان في محيطه العربي واستعادة دوره الطبيعي في الساحة الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، قال سلام إن لبنان "فتح صفحة جديدة مع الجارة سوريا"، مشددًا على أن "عهد التدخل اللبناني في الشأن السوري والعكس انتهى بلا رجعة"، في إشارة إلى رغبة حكومته في ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن عددا كبيرا من النازحين السوريين عادوا إلى بلادهم، مضيفا أن "وتيرة العودة ستزداد تباعًا في المرحلة المقبلة"، في ظل التنسيق القائم بين السلطات اللبنانية والجهات الدولية المعنية.

ويأتي موقف سلام بعد يوم من بيان أصدره حزب الله، وجّهه إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن فيه رفضه القاطع لأي تفاوض بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن "الأولوية حاليًا هي لوقف العدوان الإسرائيلي وليس للتفاوض".

