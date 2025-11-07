في ذكرى رحيله السادسة.. وصية أحمد زكي لابنه هيثم: "فرّحني وابقى نجم"

18 حجم الخط

تحل اليوم الخميس 7 نوفمبر، الذكرى السادسة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي، الذي غيّبه الموت عام 2019 عن عمر ناهز 35 عامًا، بعدما قدّم خلال مشواره القصير مجموعة من الأعمال الفنية التي رسخت اسمه في سجل النجوم الشباب الموهوبين، وجعلت منه امتدادًا طبيعيًا لمسيرة والده الفنان الكبير أحمد زكي.

ورغم قصر مشواره، إلا أن هيثم ترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، عبر اختيارات فنية عكست وعيه الفني وحرصه على تقديم أدوار جادة، بعيدًا عن الأضواء الصاخبة والظهور المتكرر.

وصية الأب التي لم تُنسَ

في لقاءات إعلامية سابقة، تحدث هيثم أحمد زكي عن موقف والده من دخوله مجال التمثيل، مؤكدًا أن الفنان الراحل أحمد زكي لم يعارض قراره، بل دعمه وشجّعه، قائلًا له في أيامه الأخيرة: "يا هيثم.. فرّحني وابقى نجم".

وهي الجملة التي اعتبرها هيثم بمثابة وصية فنية وإنسانية، ظلّ يعمل على تحقيقها حتى آخر أيامه.

بدايته الفنية

ولد هيثم في 4 أبريل 1984، ونشأ في بيئة فنية خالصة، لكنه عاش تجربة فقد مبكرة بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد وهو في سن صغيرة، ما ترك أثرًا كبيرًا في حياته. ورغم تلك الصعوبات، أصرّ على خوض تجربة التمثيل، متأثرًا بموهبة والده الفذة.

بدأ هيثم مشواره الفني عام 2006 من خلال فيلم «حليم»، حيث جسّد شخصية والده في شبابه، وهي التجربة التي شكّلت انطلاقته الأولى في عالم السينما. وتوالت بعدها أعماله المميزة، منها:

فيلم البلياتشو، مسلسل دوران شبرا، مسلسل الصفعة، مسلسل السبع وصايا، مسلسل الجماعة.

رحيل صادم

في السابع من نوفمبر عام 2019، فجع الوسط الفني بخبر وفاة هيثم أحمد زكي داخل منزله، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكان رحيله المفاجئ صدمة كبيرة لجمهوره وزملائه، خاصة أنه رحل شابًا وفي عزّ عطائه الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.