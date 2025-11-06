وزير الزراعة يتفقد كبرى شركات إنتاج التقاوي بالأردن

18 حجم الخط

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه عطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، شركة "الأولي للبذور" (أولي سيدز)، التي تعد كبرى الشركات الأردنية الرائدة في مجال إنتاج التقاوي.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها "فاروق" إلى الأردن، للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية الزراعية المشتركة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في القطاع الزراعي.

وشملت الجولة التفقدية زيارة محطات الإنتاج، وأقسام الشركة المختلفة، حيث اطلع الوزير عن كثب على مراحل الإنتاج المختلفة وأحدث التقنيات المستخدمة في معامل ومزارع الشركة.

وخلال الزيارة استعرض مسئولي الشركة، الأنشطة والخبرات التي تمتلكها "أولي سيدز" في مجال إنتاج حوالي 160 صنفًا من التقاوي، التي تتركز بشكل أساسي في تقاوي الخضر والأعلاف، إلى جانب أصناف مميزة مثل هجن الذرة السكرية، كما تصدر منتجاتها، إلى أكثر من عشرين دولة حول العالم، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مما يعكس الجودة العالية لمنتجاتها.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ملف إنتاج البذور والتقاوي للمحاصيل الاستراتيجية يمثل "ركيزة أساسية للأمن الغذائي العربي"، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في استنباط أصناف متميزة من تقاوي المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تمتاز بإنتاجيتها العالية.

وأشار فاروق إلى ضرورة ترجمة العلاقات "الوطيدة والمتميزة" بين القاهرة وعمان إلى شراكات مستدامة، خاصة في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تعكس "روح التعاون العربي الصادق" في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، تحديدًا في مجالات إنتاج البذور والأسمدة والتقنيات الزراعية الحديثة كما شدد على ضرورة إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الشراكات الاستراتيجية في مجالات إنتاج وصناعة التقاوي مع الشركات الأردنية العاملة في هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.