موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند هدافي الدوري الإنجليزي قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا فيما يتواجد محمد صلاح المركز الثالث برصيد 4 أهداف قبل الجولة الـ 11.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف

2- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 6 أهداف

2- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

3- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

3- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف

3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

3- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

3- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف

3- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

3- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

3- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 نوفمبر 2025

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

الأحد 9 نوفمبر 2025

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.