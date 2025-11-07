ظهور نادر للممثل العالمي بروس ويليس وسط معركته مع الخرف (صور)

18 حجم الخط

شوهد الممثل الأسطوري بروس ويليس، في ظهور نادر أمس الخميس وهو يتنزه في لوس أنجلوس، حيث التُقطت له العديد من الصور، وهو يستمتع بنزهة عامة نادرة.

وظهر أسطورة هوليوود البالغ من العمر 70 عامًا، في غاية الأناقة مرتديًا نظارة شمسية، وقبعة بيسبول، وهو يستنشق هواء المحيط المنعش، واكتملت إطلالته بقميص رمادي، وحذاء رياضي أبيض أنيق، وبنطال بني فاتح.

تطورات الحالة الصحية للممثل بروس ويليس

فيما أفادت عدد من التقارير الصحفية، أن مرض الخَرَف الجبهي الصدغي، الذي يعاني منه الممثل الأسطوري بروس ويليس، سيطر عليه بشكل كامل.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل بروس ويليس، ٧٠ عاما، لم يعد قادرًا على الكلام، أو القراءة، أو الكتابة، أو فهم الكلمات بشكل سليم، ويعاني من صعوبة في القدرة على المشي.

كما لم يعد بروس ويليس، يتذكر أنه كان ممثلًا مشهورًا، أو يتذكر أي شئ من مسيرته الفنية الحافلة.

ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس الـ 70

في سياق متصل، نشرت الممثلة الشهيرة ديمي مور، الزوجة السابقة للممثل الأمريكي بروس ويليس، صورا جديدة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، “انستجرام”، يظهر فيه الممثل المخضرم، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ 70 وسط عائلته.

وارفقت ديمي مور، الصور بتعليق: “نحن نحبك”.

ابنة بروس ويليس تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

فيما تحدثت تالولا، ابنة الممثل بروس ويليس، عن صحة والدها، ومعاناته مع مرض الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت تالولا، أثناء استضافتها في حلقة برنامج درو باريمور: "حتى بعد المرض، إنه هو نفسه، أرى الحب عندما أكون معه، حتى لو لم يتحدث، فأنا أعرف أن والدي يحبني، وهو أمر مميز حقًّا، نحن نتعامل مع المرض كعائلة، وكان من المهم أيضًا بالنسبة لنا نشر الوعي حول الخرف الجبهي الصدغي.. إذا تمكنا من استخدام شيء نكافح، معه كعائلة لمساعدة الآخرين، وتحويله لجعل شيء جميل فيه، فهذا أمر مميز حقًا بالنسبة لنا".

وذكرت ابنة الممثل الشهير، أنها تلتقط الكثير من الصور للممثل، في كل مرة تذهب لزيارته، كما أن لديها رسائل صوتية محفوظة على قرص صلب، قائلة: أنا أحاول توثيق كل شيء متعلق به، وإنشاء سجل لها لليوم الذي لا يكون فيه هنا، ليذكرني به وبنا".

لمشاهدة الفيديو هنا

عائلة بروس تكشف تفاصيل مرضه

وكانت عائلة بروس ويليس، أعلنت أن حالة الممثل المرضية، تطورت إلى الخرف الجبهي الصدغي، المعروف أيضًا باسم FTD.

وشاركت إيما زوجة بروس ويليس، زوجته السابقة أيضا الممثلة الشهيرة ديمي مور، وبناته، رومر، وتالوله، ومابيل وإيفلين، بيانًا مشتركًا، عبر حساباتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول التشخيص الأخير لتطور مرض الممثل الشهير، واصفين إياه بأنه "مرض قاس".

وجاء في البيان: “نحن كعائلة، أردنا أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم جميعًا على تدفق الحب، والتعاطف مع بروس، خلال الأشهر العشرة الماضية.. لقد كان كرمكم الروحي كبيرا جدا، ونحن ممتنون للغاية، ولأننا نعلم أنكم تحبون بروس بقدر ما نحب، أردنا أن نقدم لك تحديثًا عن مرضه”.

وتابع البيان: "منذ أن أعلنا تشخيص بروس للحبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تطورت حالة بروس ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا، وهو الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD)، لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض مرض بروس، على الرغم من أن هذا مؤلم، إلا أنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية ".

وأضاف البيان: " FTD مرض قاس، لم يسمع به الكثير منا من قبل، ويمكن أن يصيب أي شخص، ومن المحتمل أن يكون أكثر انتشارًا مما نعرفه اليوم، لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة، مع تقدم حالة برو، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث ".

مرض الخرف الجبهي الصدغي

ووفقًا لجمعية الزهايمر، يشير مرض FTD، إلى مجموعة من الاضطرابات الناجمة، عن فقدان الخلايا العصبية التدريجي في الفص الجبهي للدماغ، (المناطق خلف الجبهة) أو الفص الصدغي (المناطق خلف الأذن)، وتوضح الرابطة، إن الخلايا العصبية التي تعرضت للضرر الناجم عن FTD، تؤدي إلى فقدان الوظيفة في مناطق الدماغ، التي تتسبب بشكل متباين في تدهور السلوك والشخصية، أو صعوبة في تحدث اللغة أو فهمها.

مرض بروس ويليس

وأعلنت ruce Willis في ربيع٢٠٢٢، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أن الممثل سيتقاعد من المهنة بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ، يؤثر على قدرة الشخص على التواصل.

ونشر أفراد عائلة ويليس بيانًا مشتركًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلنوا فيه اعتزال الممثل.

وجاء في البيان: "إلى أنصار بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية وقد تم تشخيصه مؤخرًا بحبسة الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية". "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

وكشفت عائلة النجم بروس في البيان عن التحديات التي يوجهوها كعائلة "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم نحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لك، كما تفعل بالنسبة له…كما يقول بروس دائمًا، "عيش حياتك" ونخطط معًا للقيام بذلك بالضبط".

مسيرة حافلة للممثل

وبدأت مسيرة بروس ويليس في التمثيل في أوائل الثمانينيات بأدوار غير رئيسية في أفلام مثل فيلم "The Verdict" لسيدني لوميت، لتزدهر بعدها مسيرته المهنية، بفضل دوره البطولي أمام سايبيل شيبرد في سلسلة ABC "Moonlighting" وأدائه في دور جون ماكلين في فيلم الحركة لعام 1988 "Die Hard"، والذي منح ويليس أول فيلم رئيسي له. على مدار أربعة عقود من حياته المهنية في التمثيل، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

ورشح بروس ويليس لخمسة جوائز جولدن جلوب (فاز بواحدة عن "Moonlighting") وثلاث جوائز Emmys (فاز بواحدة عن "Moonlighting" وآخر عن دور "Friends" كضيف شرف.

