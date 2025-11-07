الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جهود مكثفة لضبط المتهم بطعن والدته بطعنات نافذة في المنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لضبط شخص متهم بطعن والدته طعنات نافذة في المنصورة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أماني إبراهيم السيد 45 عامًا بطعنات نافذة وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين قيام نجل المجني عليها “محمد.أ” ويبلغ من العمر 25 عامًا بطعنها  بعدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وأماكن متفرقة  بمساكن المحمودية بالمجزر الآلي وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة بحالة حرجة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بينما تقوم رجال المباحث بتكثيف الجهود لضبط المتهم.
 

الجريدة الرسمية