حل برلمان 1949، كواليس قرار الملك فاروق الذي غير وجه السياسة المصرية

في مثل هذا اليوم من عام 1949، أصدر الملك فاروق الأول قرارًا مفاجئًا بـ حل البرلمان، في واحدة من أكثر لحظات الحياة السياسية سخونة في عهده، بعدما تصاعدت الأزمات بين القصر والأحزاب، وبلغ الاحتقان ذروته داخل أروقة البرلمان الذي فقد توازنه بين رغبة الملك في السيطرة وطموح القوى السياسية في إثبات حضورها.

أسباب حل البرلمان المصري في عهد فاروق

جاء القرار في وقت كانت فيه مصر تترنح تحت وطأة آثار هزيمة 1948 أمام إسرائيل، والتي أحدثت صدمة داخل الشارع والجيش معًا، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة في استعادة ثقة الناس أو معالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وفي الكواليس كانت العلاقة بين القصر وحزب الوفد تمر بأحد أسوأ فصولها، بعدما اتهم الوفديون الدوائر الملكية بإفشال جهودهم، فيما رأى القصر أن البرلمان تحول إلى منبر للضغط والابتزاز السياسي.

مع بداية نوفمبر 1949، تزايدت التكهنات بحل المجلس بعد خلافات حادة حول ملفات مالية وتسليحية تخص حرب فلسطين، وتواترت معلومات عن صدام بين رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا وعدد من النواب حول سياسات الحكومة، قبل أن يخرج القرار الملكي رسميًا في 7 نوفمبر، ليضع نهاية مفاجئة لدورة برلمانية لم تكتمل.

وفسر القرار وقتها بأنه محاولة من القصر لاستعادة زمام المبادرة، لكن مؤرخين لاحقين رأوا فيه مؤشرًا مبكرًا على انهيار النظام البرلماني نفسه، إذ كشفت الحادثة عن هشاشة التوازن بين سلطتي الملك والأحزاب، وعن عمق أزمة الثقة في الحياة النيابية التي عجزت عن تمثيل الشارع أو مقاومة تدخل القصر.

وبعد الحل جرت انتخابات جديدة مطلع 1950، أسفرت عن عودة حزب الوفد للحكم، لكن المناخ السياسي ظل مرتبكًا، مع تصاعد الغضب الشعبي بعد استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تمض سوى ثلاث سنوات حتى كانت مصر على موعد مع واحدة من أكبر التحولات في تاريخها، حين أنهى ضباط يوليو 1952 النظام الملكي بالكامل، لتبدأ الجمهورية من رحم أزمات ذلك البرلمان المنحل.

