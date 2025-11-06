الأوقاف تكلف مديرين جديدين في الوادي والبحر الأحمر وتجدد إيفاد عدد من الأئمة إلى الخارج

18 حجم الخط

أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية والدعوية، تضمنت تكليف كل من: فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح خلف الله - كبير بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد لمدة عام، وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمدة عام.

وزارة الأوقاف تكلف مديرين جديدين لمديريتي الوادي الجديد والبحر الأحمر وتجدد إيفاد عدد من الأئمة إلى الخارج





كما شملت القرارات تجديد إيفاد عدد من الأئمة المتميزين للعمل بالمراكز والجمعيات الإسلامية بالخارج، وهم: الشيخ محمد حسن عبد العظيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة أوروغوايانا بدولة البرازيل، والشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة مناوس بالبرازيل، والشيخ عمرو يوسف مصطفى - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية؛ للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية بمدينة سان ميكال بالبرازيل، والشيخ أحمد عبد المنعم عبد الله - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة دار السلام بتنزانيا، والشيخ ساري العزب محمد العزب - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة أرنجا بتنزانيا، والشيخ أحمد محمد حسين إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس أول بمديرية أوقاف الشرقية؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة دار السلام بتنزانيا، وفضيلة الشيخ أحمد مشحوت محمد حسان - إمام وخطيب ومدرس أول بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية بالمكتب الإعلامي بالديوان العام؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا.

إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م



وفي سياق متصل، أصدر الوزير قرارًا بإيفاد عدد من الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، بناءً على دعوات رسمية من عدد من المراكز الإسلامية بالخارج، وهم: الشيخ طه إبراهيم عبد الحميد محمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا؛ للعمل بمسجد الإحسان بمدينة هيرستال بمملكة بلجيكا، والشيخ أحمد بكري جابر عبد الفضيل - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف؛ للعمل بالجمعية الإسلامية بأوريويلا بمدينة أليكانتي بمسجد بلال بن رباح بأسبانيا، والشيخ محمود فتحي علي موسى - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بمركز الهجرة بمدينة مونتريال بمقاطعة كيبك بكندا، والشيخ عيد علي خليفة حسن - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط؛ للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل.

حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المراكز الإسلامية في الخارج بأئمة أكفاء، بما يعزز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير، وترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني، وإظهار الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام في مختلف أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.