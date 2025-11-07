حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج المخدرات بشبرا الخيمة

الجمعة 07 نوفمبر 2025
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائه بـمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

 

فيديو ترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص يروِّج للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.


ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة عبر فيديو

بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم، وضُبط بحوزته كمية من مخدر البودر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

