ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران والتي تشمل عقوبات أحادية الجانب ضد الجمهورية الإسلامية لمدة عام إضافي.

ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

وجاء في بيان الرئيس الأمريكي ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستأنف بعد، وأن عملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في 19 يناير 1981 مستمرة، في إشارة إلى اتفاقيات الجزائر بين الولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين الذين احتجزوا في طهران لأكثر من عام بعد الثورة الإيرانية عام 1979.

وأضاف ترامب في البيان: "لهذا السبب، يجب أن تبقى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 نوفمبر 1979، والإجراءات المتخذة آنذاك لمواجهتها، سارية المفعول بعد 14 نوفمبر 2025. أعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لمدة عام واحد".

قطع العلاقات بين أمريكا وإيران

يُذكر أنه في 14 نوفمبر 1979 أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 ردّا على احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران، ووجّه وزارة الخزانة إلى تجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحسابات في البنوك الأمريكية وفروعها في الخارج، ما مثّل أولى العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.

وفي 7 أبريل 1980 قطع كارتر العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وفرض حظرا على تصدير جميع السلع من الولايات المتحدة إلى إيران بما فيها الغذاء والدواء، وتبع ذلك حظر على استيراد البضائع الإيرانية ومنع سفر الأمريكيين إلى إيران.

