الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي "فرصتي"

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية البرنامج التدريبي «فرصتي» الذي انطلق في ٢٠ أكتوبر، من إعداد وتنظيم لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل.

وذلك في إطار استمرار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل على دعم السيدات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال إمدادهن بالتدريب والمهارات اللازمة للجاهزية لسوق العمل

واستكمالًا لسلسلة فعاليات البرنامج، عُقدت يوم الإثنين، ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ محاضرة جديدة بعنوان «فن التفاوض والإقناع»، قدمتها الدكتورة منى عكاشة، عضوة اللجنة.

وتناولت المحاضرة المفاهيم الأساسية للتفاوض الفعّال، وأهم استراتيجيات الإقناع وبناء الثقة في بيئة العمل، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تساعد المشاركات على تنمية قدراتهن في عرض الأفكار والتأثير في قرارات الآخرين بطريقة مهنية وإيجابية.

وقد اتسمت المحاضرة بغناها بالأفكار والخبرات الواقعية، وبتفاعل المشاركات مع الأنشطة التطبيقية، مما ساهم في تعزيز مهاراتهن الشخصية والمهنية، ودعم جاهزيتهن للانخراط بثقة وكفاءة في سوق العمل التنافسي.

