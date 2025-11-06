هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط.

وقال مسئولو بنك مصر إنه يمكن للعملاء مع حساب توفير المنجز المقدم من بنك مصر فتح حساب بنكي لاستثمار أموالهم بالبطاقة الشخصية فقط، والتمتع بالعديد من المزايا المختلفة دون الحاجة إلى تقديم مستندات رسمية لإثبات دخلهم.

وتشمل قائمة تفاصيل وخصائص الحساب ما يلي:

الحساب متاح للعملاء الأفراد الطبيعيين الجدد من المصريين بداية من 15 عاما.

مميزات الحساب:

- يتم فتح الحساب مجانًا وبحد أدنى للرصيد 100 جنيه مصري.

- الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

- الإعفاء من مصاريف كشف الحساب وإدارة حساب التوفير خلال العام الأول ثم 50% بداية من العام الثاني.

- إصدار بطاقة خصم فوري(ميزة) والإعفاء من 50% من مصاريف التجديد بداية من العام الثاني.

- متاح شراء شهادات ادخار بنك مصر من الحساب وإضافة العائد تلقائيًا.



شحن محفظة بنك مصر

ومن جانب آخر، كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

وقال بنك مصر: إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة الإلكترونية من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لا بد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى، ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بدايه كل يوم.

خدمة السداد الإلكتروني للجمارك

ومن جانب آخر، يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك.

وتضم الخدمة الإلكترونية لسداد الجمارك من بنك مصر عدة مزايا وهي كالتالي:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب).

