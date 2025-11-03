دشن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم الإثنين، الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، بحضور الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتورة هبة سعودي، وكيلة كلية علوم الرياضة للبنات والمشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات.

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

وخلال اللقاء رحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ببناته الطالبات، موضحًا أن الدراسة في جامعة الأزهر تتميز عن غيرها من الجامعات، بأنها تدرس في مناهجها الدراسية، علوم الدين بجانب علوم الدنيا، لافتًا إلى أن نتيجة هذا هو تميز طلاب وطالبات جامعة الأزهر علميًّا وخلقيًّا، لافتًا إلى أن "مكارم الأخلاق" هي جوهر الإسلام الصحيح؛ ولذلك نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

رئيس جامعة الأزهر: الدين الإسلامي الحنيف هو دين النظام ودين النظافة

وأوضح رئيس الجامعة أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين النظام ودين النظافة، موجهًا الطالبات إلى ضرورة الحفاظ على المدينة الجامعية باعتبارها ميراث يتوارثه طلاب العلم جيلًا بعد جيلٍ.

وبين رئيس الجامعة أنه قرأ حديثًا شريفًا يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: "رأيت رجلًا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين»، فهو عمل بسيط لكنه عند الله عظيم.

وقال رئيس الجامعة: إن 95 ٪ من الأحاديث النبوية الشريفة تتحدث عن الأخلاق وبناء القيم و5 ٪ تتحدث عن العبادات الصلاة والزكاة والحج والطهارة وغير ذلك من العبادات.

وفي ختام كلمته حث رئيس الجامعة بناته الطالبات على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرًا إلى أنه في الأسبوع الماضي تم تكريم الفائزين في مسابقة القراءة الحرة وتم توزيع جوائز مالية قيمة بإجمالي ١٣٠٠٠٠٠ ( مليون وثلاثمائة ألف جنيه) كان نصيب الفائز بالمركز الأول 100 ألف جنيه، والمركز الثاني 75 ألف جنيه، والمركز الثالث 50 ألف جنيه، بجانب جوائز تشجيعية أخرى.

ومن جانبه أعلن الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرصه التام على الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن هذا الحرص ليس بسبب موقعه كنائب لرئيس الجامعة ولكن لأنه أب، ويعتبر الطلاب والطالبات أولادي.

وقال: إنه يحرص يوميًّا على الاطمئنان على بناته الطالبات، مشيرًا إلى أنه يركب سيارته مساء كل يوم ويقوم بعمل جولة حول المدينة الجامعية للطالبات بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ حرصًا على توفير جميع سبل الراحة للطالبا، وأضاف: أن حرصنا عليكن لأنكن المستقبل الذي ننتظره جميعًا.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، أن هناك خطة لمتابعة سير العمل بالمدن الجامعية للنهوض والارتقاء بها من خلال اختيار طالبات من مختلف مباني المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

تواصل مباشر على مدار الساعة مع المدينة الجامعية للطالبات للعمل على تنفيذ رؤية التطوير

وأعلن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أنه سوف يكون هناك تواصل مباشر على مدار الساعة مع المدينة الجامعية للطالبات للعمل على تنفيذ رؤية التطوير في المرحلة المقبلة بشكل دائم ومستمر.

وأعلن الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، عن الإعداد لمفاجآت سارة بعد موافقة فضيلة رئيس الجامعة عليها، ومنها على سبيل المثال: افتتاح "جيم رياضي " داخل المدينة الجامعية للطالبات يعمل على مدار الساعة بأجر رمزي خدمة لبناتنا الطالبات، بجانب الإعلان عن مسابقة الأفضل الكبرى لاختيار أفضل غرفة - مبني - إشراف " ورصد جوائز مالية قيمة للفائزين.

جاء ذلك بحضور أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية، للمدن الجامعية، ونفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات، والأستاذة أمينة جودة، مديرة المدينة الجامعية للطالبات، والدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب، والأستاذة منال حافظ، مدير الأمن الإداري لفرع البنات بمدينة نصر.

