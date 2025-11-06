الخميس 06 نوفمبر 2025
خارج الحدود

شرطة الاحتلال تداهم مكاتب النيابة العسكرية

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية داهمت مكاتب النيابة العسكرية وفتشتها وصادرت وثائق، ويأتي ذلك على خلفية اعتقال المدعية العسكرية الإسرائيلية  المستقيلة يفعات تومر يروشالمي.

 

ويوم الإثنين الماضي رفضت  المحكمة المركزية الإسرائيلية التماس المدعية العسكرية للإفراج عنها وتقرر بقاءها رهن الاعتقال.

 

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض التماس المدعية العسكرية للإفراج عنها

وفي اليوم ذاته  ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على  المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي، بتهمة عرقلة تحقيق رسمي، إلى جانب العقيد متان سليماش الذي كان رئيس النيابة العسكرية حتى وقت قريب، وفقًا لما نقلته القناة «13» العبرية.

وأضافت القناة العبرية أن رئيس شعبة التحقيقات اللواء بوعز بلاط قرر اعتقالها في ضوء الأحداث، بعد الفشل في العثور على هاتفها المحمول الشخصي، والذي يشتبه بأنها أخفته عمدًا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال الاثنين «للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنائية خطيرة أخرى»، وأنه سيتم إحضارهما إلى المحكمة في تل أبيب لعقد جلسة استماع في الصباح لتمديد احتجازهما.

وكانت القناة «12» الإسرائيلية ذكرت، يوم الأحد الماضي، أن الشرطة الإسرائيلية تبحث عن الهاتف المحمول للمدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي، بعد ضجة أثارتها باختفائها في ظروف غامضة، وانطلاق عمليات بحث واسعة عنها، وسط مخاوف من انتحارها، وذلك قبل ظهورها لاحقًا بشاطئ في هرتسليا بتل أبيب.

