الجمعة 02 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أحدث ظهور للثنائي تيموثي شالاميت وكايلي جينر (صور)

تيموثي شالاميت وكايلي
تيموثي شالاميت وكايلي جينر، فيتو

التقطت عدسات المصورين، صورا لأحدث ظهور للممثل تيموثي شالاميت، وحبيبته نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كايلي جينر، أثناء حضورهما مباراة فريق ليكرز ضد تيمبروولفز، والتي أقيمت أمس الخميس.

وظهر الثنائي في الصف الأول للملعب، وبدت عليهم علامات الحب والانسجام، وظلا ممسكان بيد بعضهما البعض، معظم وقت المباراة.

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كايلي جينر ترغب في الإنجاب من تيموثي شالاميت

وذكرت مصادر مقربة من  نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي بدأت مواعدته العام الماضي.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق ترافيس سكوت، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك.. مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

تيموثي شالاميت ينتقل للعيش مع كايلي جينر

وأكدت التقارير، أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، والممثل الشاب تيموثي شالاميت، تطورت، واتخذت شكل الجدية، كاشفة أن الممثل تيموثي شالاميت، انتقل للعيش مع كايلي جينر في قصرها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

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