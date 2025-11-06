أحمد عبد الله.. الجندي المجهول الذي صنع جيلا ذهبيا للكوميديا

18 حجم الخط

ساد الحزن في الوسط الفني وكذلك بين الجمهور في مصر والوطن العربي، بعد الكشف عن خبر رحيل المؤلف أحمد عبد الله ، الذي رحل تاركا خلفه إرثا فنيا من الأعمال التي رسمت ملامح جيل كامل من نجوم الكوميديا، وغيرت شكل السينما المصرية خلال العقود الأخيرة.

ولم لا؟ فأحمد عبد الله يعتبره الكثيرون الجندي المجهول الذي شكل بقلمه أعمالا كانت سببا في نجاح ولمعان جيل من الفنانين، وصنع مجد جيل الكوميديا الذهبي.

بدأت رحلة أحمد عبد الله مع جيل الكوميديا من خشبة المسرح، عبر المسرحية الشهيرة الابندا، التي جمعت لأول مرة مجموعة من الوجوه الشابة التي ستصبح لاحقًا نجوم الشباك الأول وهم محمد هنيدي، علاء ولي الدين، أحمد السقا، ولقد كتب عبد الله مشاهد قريبة من قلوب الجمهور، وحوارات تنتمي للشارع المصري، لتكون تلك المسرحية الشرارة الأولى لموجة جديدة من الكوميديا التي يحبها الجمهور.

عبود على الحدود

وفي عام 1999 كتب أحمد عبد الله فيلم عبود على الحدود، الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ السينما الكوميدية، الفيلم لم يكن مجرد عمل ناجح، بل كان بوابة لصناعة جيل جديد من النجوم، على رأسهم علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي.

الناظر.. الضحك الذي لا يموت

ثم جاء فيلم الناظر عام 2000، الذي يعد حتى اليوم أحد أهم وأشهر أفلام الكوميديا المصرية، وكتب له أحمد عبد الله السيناريو والحوار، وفي هذا العمل، صاغ شخصيات أصبحت جزءًا من ذاكرة المصريين جسدها الراحل علاء ولي الدين ببراعة.

ثم توالت بعدها نجاحات أحمد عبد الله، فكتب مسرحية حكيم عيون التي أعادت لم شمل نجوم الكوميديا، ثم فيلم 55 إسعاف الذي مهد لنجومية محمد سعد وأحمد حلمي، لكن ذروة النجاح جاءت مع فيلم اللمبي عام 2002، الذي كسر كل الأرقام وقتها وأصبح ظاهرة فنية واجتماعية، ولا يزال أثر هذا العمل وكذلك “إفيهاته” ممتدا حتى اليوم، إذ ارتبط اسم محمد سعد بشخصية كتبها عبد الله ببراعة شديدة و"بحرفية".

كما أن الراحل أحمد عبد الله قدم مجموعة من أجمل أعمال محمد هنيدي، حيث ألف وكتب سيناريو وحوار عدد من أفلامه الناجحة منها عسكر في المعسكر، فول الصين العظيم، يا أنا يا خالتي، ثم عاد بعد سنوات ليتعاون مع محمد هنيدي في أرض النفاق، أحد أنجح أعماله في السنوات الأخيرة.

ولقد تميزت كتابات أحمد عبد الله بأنها من قلب مصر، مصر الحقيقية، مصر الحارة، والمقهى، والبيت الشعبي، كلماته وحواراته كانت تنبض بالبساطة التي تسكن قلوب الناس، و“إفيهاته” كانت صادقة ومميزة، وبرحيله يفقد عالم التأليف وكتابة السيناريو أحد أعمدته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.