حزب الجبهة يستعد لانتخابات النواب بخطة إعلامية واسعة

عقدت أمانة الإعلام بحزب الجبهة اجتماعًا تنظيميًا موسعًا لمتابعة خطة العمل الميداني والإعلامي استعدادًا لانتخابات مجلس النواب وذلك في إطار الاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة.

وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية دور الإعلام الحزبي في التعبير عن المواطنين ونقل رؤية الحزب إلى الشارع المصري.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، أن الحزب يعمل وفق نهج مؤسسي واضح منذ تأسيسه بهدف تقديم نموذج سياسي يؤثر في المجتمع ويعبر عن احتياجات الناس مشيرًا إلى أن الحزب حصد أكثر من نصف مليون توكيل عند تأسيسه في سابقة غير مسبوقة بتاريخ العمل الحزبي في مصر.

الكفاءات الجديرة بتمثيل المواطنين

وشدد مسلم على أن الحزب منذ البداية لا يضع الأغلبية هدفًا أوليًا بقدر ما يسعى إلى التأثير الحقيقي واختيار الكفاءات الجديرة بتمثيل المواطنين موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاختيار المرشحين على القوائم والفردي وفق معايير شفافة تستبعد أي دور للمال السياسي، وترفض المجاملات لصالح الكفاءة والمصداقية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار مسلم إلى أن الحزب مستمر في عقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات للتواصل المباشر مع المواطنين، في الدقهلية والمنصورة والمنوفية وكفر الشيخ والغربية وعدد من المحافظات الأخرى، لضمان وصول رؤية الحزب إلى كل بيت وشارع.

من جانبهم أكد أعضاء أمانة الإعلام أن نجاح الحزب في معركة انتخابات مجلس الشيوخ شكّل حافزًا للمضي قدمًا نحو تحقيق حضور إعلامي أكبر خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة ليظل الحزب عند مستوى ثقة الملايين الذين وضعوا أملهم فيه.

جاهزية الأمانة لتغطية كافة فعاليات الحزب

وشدد الأعضاء على جاهزية الأمانة لتغطية كافة فعاليات الحزب لحظة بلحظة عبر منصاته الإعلامية ومكاتبه بالمحافظات والمراكز، مع الالتزام بالمهنية وتقديم محتوى يعكس جهود الحزب وتفاعله مع المواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة على استمرار العمل بروح جماعية ترتكز على برنامج واضح ورسائل سياسية تلامس تطلعات المواطنين وتحقق رضاهم، ليكون الحزب عند حسن ظن من وثقوا في مشروعه الوطني.

