139 لجنة في 117 دولة، البعثات المصرية بالخارج تستعد لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تواصل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين يومي 7 و8 نوفمبر (للمرحلة الأولى) و21 و22 نوفمبر (للمرحلة الثانية) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية.

تجهيز 139لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة حول العالم

وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم، أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة حول العالم، وتم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، كلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتولي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال الفترة الماضية مع مسئولي الهيئة بمشاركة السفراء ورؤساء البعثات المصرية بالخارج، الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج، تم خلالها استعراض الإجراءات التنظيمية لتصويت المصريين في الخارج، وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.