نصف نهائي السوبر، تعادل سلبي بين الأهلي وسيراميكا بعد 15 دقيقة

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو
سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسيراميكا، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

يجلس علي دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو  - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

 

