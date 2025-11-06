الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات
18 حجم الخط

 يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

بقرار من المحافظ، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالنادي الإسماعيلي

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 مرتبات شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات

مواد متعلقة

بقرار من المحافظ، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالنادي الإسماعيلي

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

مدبولي يكشف أهمية مشروع علم الروم مع قطر

مفاجأة في تحقيقات اتهام مها الصغير، جريمة السرقة تخص 4 فنانين أجانب

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

المزيد
الجريدة الرسمية