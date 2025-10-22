أسعار ومواصفات سيارات نيسان جوك 2026 في مصر

تعد سيارات نيسان من السيارات الشعبية التي تتواجد في السوق المحلية منذ عدة أعوام، وما زالت تحظى بانتشار واسع حتى الفترة الحالية.

ويرجع ذلك إلى أسعارها المعقولة التي تناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها، والتي تعتبر عنصرًا مهمًا للعديد من المواطنين عند اقتناء السيارات.

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات نيسان جوك موديل 2026 في السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الجاري التي تراجعت عن الأشهر السابقة بقيمة مالية تصل نحو 20.000 وهي:-



تقدم سيارات «نيسان جوك» موديل 2026 عبر 4 فئات بأسعار تبدأ من مليون و75 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان مصر».

يذكر أن شركة «نيسان مصر»، خفضت أسعار سيارات «جوك» موديل 2026 بقيمة 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أكتوبر الجاري.

أسعار نيسان جوك موديل 2026

الفئة الأولى "Acenta": مليون و75 ألف جنيه

الفئة الثانية "Tekna": مليون و175 ألف

الفئة الثالثة "N-Sport": مليون و225 ألف

الفئة الرابعة "N-Design": مليون و225 ألف



مواصفات نيسان جوك 2026



حصلت سيارات نيسان علي محرك مكون من 3 أسطوانات سعته 1000 سي سي “تيربو” يخرج قوة قدرها 115 “حصانا” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز DCT

مواصفات الامن والسلامة لسيارات نيسان جوك

–6 وسائد هوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق

– التحكم الديناميكي بالمركبة

– نظام التحكم فى الجر

- التوزيع الإلكتروني للفرامل

– مساعد صعود المرتفعات

– ونظام التحكم النشط بالحارة المرورية

– فرامل يد كهربائية

– نظام تثبيت مقاعد الأطفال

– نظام الحماية من السرقة مع إنذار السيارة – نظام مراقبة ضغط الإطارات

كاميرا للرؤية الخلفية

– مساحات حساس مطر

– تدفئة بالمقاعد الأمامية

– مرايات قابلة للطي أوتوماتيكيا

– فرامل يدوية مع وظيفة التثبيت التلقائي

– التعرف على الصوت.

