طلب عاجل من سيد عبد الحفيظ بعد جلسته مع وليد صلاح الدين

قالت مصادر داخل الأهلي: إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، طلب رسميا من وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي الحصول على نسخة من لائحة الفريق الداخلية لإجراء بعض التعديلات عليها بما يتلائم مع أهمية الفترة المقبلة من الموسم على كافة المستويات.

وأضافت المصادر ان عبد الحفيظ يرغب في تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة الفوز والخسارة والتعادل خاصة بعد اهتزاز النتائج مؤخرا في الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتنص لائحة البطولة على أنه حال انتهاء مباراة اليوم بين الفريقين بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم الفريق الفائز.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

