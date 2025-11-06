الخميس 06 نوفمبر 2025
أحذية وحجارة وزجاجات فارغة، نص معاينة مسرح جريمة مقتل شخصين في مشاجرة بالسلام

كشفت معاينة نيابة السلام لمسرح جريمة مقتل شخصين في مشاجرة نشبت بين 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام عن تواجد عدد من الزجاجات الفارغة وعدد من متعلقات أطراف المشاجرة وهي عبارة عن 2 حذاء وجلباب وحجارة.  

وكانت نيابة السلام صرحت في وقت سابق بدفن جثتي المتوفين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين اثنين مسنين قام أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض فأسقطه قتيلا، فتدخل ابن القتيل على الفور، وقام بطعن قاتل والده فأسقطه غارقا في دمائه.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة القسم ومصرع شخصين، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن مصرع شخصين.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

