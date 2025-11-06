الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأميرية بإحالة عامل بتهمة سرقة ماكينات الصراف الآلي، حيث نفذ 5 عمليات بمنطقة الأميرية، لمحكمة الجنايات.

واعترف المتهم بأنه كان يمر بأزمة مالية فخطرت في ذهنه سرقة أموال من شركات نقل الأموال التي يعمل فيها، مشيرا إلى أنه وزع نشاطه على أكثر من مرة، وفي كل مرة يسرق 20 ألف جنيه، معتقدا أن أحدا لن يلاحظ ما حدث إلا أنه وقت الجرد تم كشف الأمر.

سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط أحد الأشخاص استغل عمله الفني بإحدى شركات نقل الأموال، وبعد فصله استولى على مفاتيح ماكينات الصراف الآلي وسرقها باستخدامها.

وعثر بحوزته على المفاتيح وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية وبمواجهته اعترف بارتكاب خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأميرية الجنايات منطقة الأميرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

مواد متعلقة

تجديد حبس عصابة السمسارة والخادمة بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: العمل في شركات التأمين التجاري جائز ولا شبهة فيه

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

المزيد
الجريدة الرسمية