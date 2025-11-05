الأربعاء 05 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 4 عاطلين متهمين في مشاجرة أسفرت عن مصرع شخصين بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة التشاجر سويا مما أسفر عن مصرع شخصين بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.  

وكانت نيابة السلام صرحت في وقت سابق بدفن جثتي المتوفين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.   

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين اثنين مسنين قام أحدهما بطعن الآخر بسلاح ابيض فأسقطه قتيلا، فتدخل ابن القتيل على الفور، وقام بطعن قاتل والده فأسقطه غارقا في دمائه. 

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة القسم ومصرع شخصين، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما استخدموا فيها الأسلحة البيضاء. 

وأسفرت عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.  

الجريدة الرسمية