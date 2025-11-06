موعد عرض فيلم "درويش" على شاهد

18 حجم الخط

كشفت “شاهد” عن عرض فيلم “درويش” بطولة النجم عمرو يوسف، عبر منصتها، حيث من المقرر أن يعرض يوم 13 نوفمبر الجاري، لأول مرة بعد عرضه بدور العرض السينمائي.

فيلم درويش

وكان فيلم درويش قد تم طرحه بدور العرض السينمائي في شهر أغسطس الماضي، وحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته 60 مليون جنيه.

قصة فيلم درويش

تدور أحداث فيلم “درويش” في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم درويش

فيلم "درويش" من تأليف الكاتب وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم الفيلم فريقًا من النجوم، على رأسهم الثنائي: عمرو يوسف ودينا الشربيني، كما يشارك في البطولة كل من: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى الفنان هشام ماجد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.