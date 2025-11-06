الخميس 06 نوفمبر 2025
تجديد حبس عصابة السمسارة والخادمة بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا، بتهمة سرقة أجانب في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة اجانب بالجيزة
 

البداية كانت برصد الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أنه قد تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة القسم، وقد أفادوا فيه بتعرضهم لعملية سطو نفذتها سيدتين إحداهما تعمل سمسارة عقارات والأخرى خادمة كانت تتردد على شقتهم.

وكشفت التحقيقات أن السيدتين استغلوا تواجدهما داخل المسكن واتصلوا بــ4 أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من أقاربهم، وتمكنوا من تهديد الضحايا بأسلحة بيضاء وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من متعلقات ثم لاذوا بالفرار، ووفقا لما جاء في البلاغ فقد استولى المتهمين على هاتفين محمولين و4 ساعات يد ومبلغ مالي قبل أن يختفوا من موقع الحادث.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير الجناة وجمع المعلومات اللازمة، وتمكن فريق المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات قليلة من الفحص. 

وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا يقيمون جميعا بمحافظة الجيزة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم التحفظ عليها.

