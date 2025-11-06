5.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية حتى نهاية سبتمبر 2025

18 حجم الخط

شهد قطاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية، أداءً قياسيًا جديدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية انه تجاوزت قيمة صادرات القطاع ٥.١ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٤.٧ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نموًا قدره ٩.٤٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٤٤١ مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.

تطور الأداء الشهري للصادرات

وأظهر أداء الصادرات الشهرية خلال العام ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار الشهور التسعة الأولى، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت ٥٢٩ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٠٪ وزيادة قدرها ٥٠ مليون دولار.

وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلًا لتسجل ٥٣٢ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض ٢٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهًا بقيمة ٥٧٧ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بانخفاض ٢٪ أيضًا.

وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل ٦٣٠ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٤، محققة نموًا كبيرًا بنسبة ١٨٪ وزيادة ٩٦ مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى ٦٣٢ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بنسبة ١٥٪ وزيادة ٨٠ مليون دولار.

وخلال يونيو استقرت الصادرات عند ٥٠٦ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بزيادة ٣١ مليون دولار ونمو ٦٪.

أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٣ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١٠٪ وزيادة ٥٩ مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت ٥٨٥ مليون دولار مقارنة بـ ٥٠٠ مليون دولار بارتفاع ١٧٪ وزيادة ٨٥ مليون دولار، بينما اختتم سبتمبر الفترة بقيمة صادرات بلغت ٥٢٧ مليون دولار مقابل ٤٦٢ مليون دولار بزيادة ١٤٪.

وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر التسعة الأولى من العام قد بلغ ٥.١٤٢ مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.

تحليل المجموعات الدولية

من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت ٢.٤٩ مليار دولار تمثل ٤٨٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة ٢٪ وزيادة قدرها ٣٧ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١.٠٥ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ٩٪ وزيادة ٨٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٣٨٦ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي بنمو ٢٪ وزيادة ٧ ملايين دولار.

كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت ٣٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ٣٨٪ وزيادة ٩٣ مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ٨٧٤ مليون دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٣٣٪ وزيادة ٢١٦ مليون دولار.

