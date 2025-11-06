خبير يكشف أكبر مكاسب الإصلاحات الاقتصادية

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن نجاح مصر في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة الإصلاحات الجذرية والتحولات الاقتصادية التي نفذتها الدولة على مدار العقد الماضي، والتي أسست لبيئة استثمارية جاذبة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

الاستثمار الخاص يقود النمو.. وتوطين الصناعة قصة نجاح مصرية

وأوضح "الحسيني"، خلال تصريحات بقناة النيل للأخبار، أن الإصلاح الاقتصادي لم يقتصر على الاتفاقيات الحكومية الكبرى، بل امتد إلى تشجيع الاستثمار الخاص للخاص، الذي يمثل أكثر من 56% من إجمالي الاستثمارات في مصر.

وأضاف أن أكبر مكاسب الإصلاحات تمثلت في توطين الصناعة، لافتًا إلى أن كبرى الشركات العالمية، ومن بينها شركات أدوية سعودية، نقلت مقراتها التشغيلية إلى مدن صناعية مثل 6 أكتوبر بعد التخلص من عُقد البيروقراطية وتذبذب القوانين والرسوم، إلى جانب حل أزمة النقد الأجنبي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمر.

وأشار إلى أن الإلغاء التدريجي للمعوقات خلال السنوات الـ11 الماضية جعل مناخ الاستثمار في مصر يضاهي بيئات الاستثمار في الخارج، ما شجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة.

المشروعات القومية.. صمام أمان الاقتصاد المصري

وشدد "الحسيني" على أن المشروعات القومية الكبرى كانت طوق نجاة للاقتصاد المصري، وليست مجرد أرقام ضخمة كما يردد البعض، موضحًا أن هذه المشروعات خلقت فرص عمل حقيقية وخففت الضغط عن الدولة في وقت بالغ الصعوبة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية، مؤكدًا أن الدولة وضعت خريطة واضحة للاستثمار تستهدف منع تصدير المواد الخام وتشجيع التصنيع المحلي قبل التصدير، وهو ما يمنع خسائر ضخمة ناجمة عن استيراد المنتجات النهائية بأضعاف قيمتها الأصلية.

الغلاء ظاهرة عالمية.. ومصر استعادت مكانتها الدولية

وردًا على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الأسعار، أوضح "الحسيني" أن موجة الغلاء عالمية، وليست مقتصرة على مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية تقارب مثيلاتها في العديد من الدول الإفريقية التي يزورها بشكل دوري.

واختتم بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي أعاد لمصر مكانتها الدبلوماسية والدولية، بعد أن أصبحت نموذجًا في الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.