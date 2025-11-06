غانم سلطان: الخطيب صديقي وطلب مني انتقال "نجلي" للأهلي

18 حجم الخط

فجَرَ غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن نجله أحمد، الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج البريمو: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تربطني به علاقة مميزة منذ أن كنا لاعبين بصفوف القطبين، وما زالت العلاقة بيننا قائمة حتى الآن، وجميع نجوم الأهلي والزمالك من جيلنا، مثل فاروق جعفر، حلمي طولان، ومحمود سعد، وغيرهم.

وأضاف: محمود الخطيب تواصل معي من قبل، حينما كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بشأن انتقال نجلي أحمد لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء، وذلك بعد ترشيح من حسام البدري المدير الفني للأحمر في ذلك الوقت، والذي تحدث بشكل مباشر مع اللاعب، لكنني أبلغت الخطيب بالرفض، لارتباطنا الشديد بنادي الزمالك، وكان من غير المنطقي أن يلعب أحمد غانم بصفوف الأهلي.

