الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غانم سلطان: الخطيب صديقي وطلب مني انتقال "نجلي" للأهلي

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو
18 حجم الخط

فجَرَ غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن نجله أحمد، الظهير الأيمن السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال غانم سلطان في تصريحات لبرنامج البريمو: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تربطني به علاقة مميزة منذ أن كنا لاعبين بصفوف القطبين، وما زالت العلاقة بيننا قائمة حتى الآن، وجميع نجوم الأهلي والزمالك من جيلنا، مثل فاروق جعفر، حلمي طولان، ومحمود سعد، وغيرهم.

وأضاف: محمود الخطيب تواصل معي من قبل، حينما كان نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بشأن انتقال نجلي أحمد لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء، وذلك بعد ترشيح من حسام البدري المدير الفني للأحمر في ذلك الوقت، والذي تحدث بشكل مباشر مع اللاعب، لكنني أبلغت الخطيب بالرفض، لارتباطنا الشديد بنادي الزمالك، وكان من غير المنطقي أن يلعب أحمد غانم بصفوف الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غانم سلطان نادي الزمالك النادي الأهلي الأهلى والزمالك حسام البدرى احمد غانم

مواد متعلقة

صلاح سليمان: الزمالك قادر على تخطي بيراميدز في السوبر المصري

الأهلي يفوض الخطيب في الإشراف على كرة القدم والأمور العاجلة

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وزارة التعليم العالي تحصد اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة" من المعهد العالمي للابتكار بقيادة د.أيمن عاشور

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

هل خسره الأهلي، عماد النحاس يكتب التاريخ مع الزوراء العراقي محليا ودوليا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية