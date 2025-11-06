الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الاردني
سعر الدينار الاردني
18 حجم الخط

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الأردني، فيتو 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 66.68 جنيه للشراء،  67.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو 66.37 جنيه للشراء، 67.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو 66.30 جنيه للشراء، 67.01 جنيه للبيع

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

تم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الأردني، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبدالله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبدالله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية أمام الجنيه المصري بنك مصر سعر الدينار سعر الدينار الأردني سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية