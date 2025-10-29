انخفاض أسعار النفط رغم تراجع المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على الرغم من وجود إشارات أولية على تراجع المخزونات الأمريكية، ووسط ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي.

تراجع أسعار النفط

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 0.1% إلى 64.37 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأقل من 0.1% مسجلة 60.12 دولار للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس تراجع في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير في الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.02 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر.

من جانبها، قالت شركة هايتونج للأوراق المالية في مذكرة نقلتها رويترز إن السحوبات الأكبر من المتوقع أدت إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير خلال جلسة التداول الأخيرة.

وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو الماضي، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.

زيادة إنتاج أوبك+

ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9% أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.

