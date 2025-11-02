توقعات بارتفاع إيرادات الميزانية السعودية في الربع الرابع بدعم من النفط

يتوقع نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن تسجل إيرادات الميزانية السعودية ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط بعد قرار تحالف "أوبك+" الأخير برفع الإمدادات.

التحسن المتوقع في العوائد النفطية سيُسهم في تقليص العجز المالي السنوي

وقال الغيث في مقابلة مع “قناة الشرق”: إن التحسن المتوقع في العوائد النفطية سيُسهم في تقليص العجز المالي السنوي إلى نحو 215 مليار ريال، مشيرًا إلى أن ارتفاع العجز خلال الربع الثالث كان نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل طوعي لدعم النمو الاقتصادي.

وسجّلت المملكة عجزًا قدره 88.5 مليار ريال في الربع الثالث، من العام الجاري، وهو الأعلى منذ الربع الرابع لعام 2020، حين تأثرت المالية العامة بجائحة كورونا.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ نحو 270 مليار ريال، متراجعًا بنسبة 13% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 151 مليار ريال، بانخفاض 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 119 مليار ريال، بارتفاع طفيف نسبته 1%.

وأوضح الغيث أن سياسة الإنفاق الحكومي التوسعية خلال العام الحالي جاءت لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ومواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030، وهو ما انعكس على زيادة المصروفات في الربع الثالث.

وأضاف أن رفع إنتاج النفط في الربع الرابع سيؤدي إلى زيادة العوائد النفطية وتحسين التدفقات المالية للحكومة، مما يدعم أداء الميزانية في نهاية العام.

وتُشير التقديرات إلى أن المملكة ستحقق تحسنًا نسبيًا في الإيرادات الإجمالية خلال الربع الأخير من 2025، مدعومة باستقرار أسعار النفط فوق مستويات 85 دولارًا للبرميل وزيادة الصادرات النفطية.

ويتوقع أن يساهم هذا الأداء في تعزيز متانة المالية العامة وتقليص الضغوط على العجز، مع استمرار التركيز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية غير النفطية.

