تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

بعد أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد المتهم الرئيسي بقطع يد سائق فى محافظة الدقهلية، والذى ظهر فى فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص يستقلون توك توك، بإيقاف سيارة ربع نقل ويعتدون على مستقلها بالضرب وقيام أحدهم بتوجيه ضربة عنيفة له باستخدام سلاح أبيض عبارة عن “سنجة” كبيرة الحجم، ما أدى إلى إصابته ببتر فى يده اليسرى، بالإضافة إلى جروح أخرى فى جسده.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية فى فحص الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى سمير حسين، سائق، عمره 33 سنة.. وأنه أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وبجواره شقيقته، فى قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، فوجئ بسائق توك توك، يعترض طريقه ويستوقفه، ثم حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت بتهتكات شديدة يد سائق السيارة، والذى نقل فيما بعد إلى مستشفي الأحرار بمحافظة الشرقية لإجراء الإسعافات اللازمة له، حيث خضع لجراحة عاجلة.

ومن خلال الفحص والتحري توصل رجال المباحث إلى المتهم وتبين أنه سائق توك توك عمره 17 سنة.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التى بدأت فى إجراء تحقيقات موسعة حول الحادث.





وبحسب الفيديو المتداول فإن الضحية كان يسير بسيارته برفقة شقيقته، قبل أن يتعرض لمضايقات من بعض ركاب توك توك وجهوا عبارات غير لائقة نحو شقيقته قائلين: «تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟»، مما دفعه للتوقف ومطالبتهم بالكف عن الإساءة.

وتطورت المشادة سريعًا إلى اشتباك عنيف، حيث خرج مجموعة من الأفراد من التوك توك، واعتدوا على المجني عليه بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة بقطع في الوتر باليد على يد سائق التوك توك، ثم لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه غارقًا في دمائه.

بينما ظهر بالفيديو نزول شقيقة المجني عليه تصرخ نازعة حجابها ووضعه على ذراع شقيقها في محاولة لوقف النزيف جراء الاعتداء عليه من قبل المتهمين.

