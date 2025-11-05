الأربعاء 05 نوفمبر 2025
نيابة ميت غمر تستمع لأقوال المجني عليه في واقعة “قطع اليد” بالدقهلية

واقعة الضرب، فيتو
واقعة الضرب، فيتو
استمعت نيابة ميت غمر برئاسة المستشار عمرو مجدي لأقوال المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه وقطع يده من قبل سائق توك توك بقرية أتميدة، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما إثر تصادم بين التوك توك والسيارة التي كان يستقلها المجني عليه.

وأكد المجني عليه أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بعد احتكاك بسيط بين المركبتين، قبل أن تتطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالاعتداء عليه مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما تسبب في إصابته بقطع في الشرايين والأوتار، وأوضح أنه تم نقله إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم.
 

وبعد أقل من 24 ساعة من تداول مقطع فيديو يوثق الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من تحديد هوية المتهم الرئيسي والقبض عليه، حيث تبين أنه سائق توك توك يبلغ من العمر 17 عامًا، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.
 

وكشفت التحريات أن المجني عليه يُدعى سمير حسين، 33 عامًا، يعمل سائقًا، وكان يستقل سيارة ربع نقل بصحبة شقيقته وقت الحادث. 

وأوضحت التحريات أن المتهم اعترض طريقه وتبادل معه مشادة كلامية بسبب مضايقات لفظية وجهها نحو شقيقته، ما أدى إلى تطور الأمر وقيام المتهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، متسببًا له في بتر جزئي بيده اليسرى وجروح متعددة.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة الاعتداء، حيث حاولت شقيقة المجني عليه وقف النزيف بخلع حجابها وربطه على ذراعه حتى وصول الأهالي الذين نقلوه إلى المستشفى.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، واستكمال سماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.

