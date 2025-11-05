الأربعاء 05 نوفمبر 2025
وكيل تموين الإسكندرية يتابع فعاليات سوق اليوم الواحد بالمنتزه

وكيل تموين الإسكندرية
تابع المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فعاليات سوق اليوم الواحد بميدان المندرة التابع لحى المنتزة ثان بالاشتراك والتنسيق مع المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حى المنتزه ثان.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

حيث شهد السوق اليوم تواجد العديد من التجار لجميع السلع الغذائية وكذلك سيارات مواد غذائية متعددة.

حيث عرضت اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والدواجن الطازجة والخضر والفاكهة والمواد الغذائية السكر والسمن والزيوت والأرز والمكرونات والبقوليات والبيض بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق العامة.

كما شهد السوق إقبالا جماهيريا كبير لشراء السلع المعروضة والاستفادة من التخفيضات المقدمة من التجار المشاركين في فعاليات السوق.

وقامت المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة الحى يرافقها فريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة بتفقد فعاليات السوق ولحل اى مشاكل تواجه التجار وتنفيذ رغبات المواطنين.


 على الجانب الأخر قام مساء اليوم المهندس جمال عمار وكيل الوزارة بحملة تموينية مسائية بالاشتراك مع رئيسة حى المنتزة أول المهندسة سحر شعبان رافقه خلالها حمادة عبد الستار مفتش ادارة تموين المنتزة وفريق عمل الحى وبالاشتراك مع الصحة والتى شملت أسواق والمحلات التجارية بنطاق حى منتزه أول.

 أسفرت عن ضبط ٣٠٠٠ علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

