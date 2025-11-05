الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

دعوة الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاش، تفاصيل اجتماع مجلس المحامين

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو
18

 قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، للنظر في مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والخدمية لأعضاء النقابة وتنظيم مواردها.

 

زيادة الحد الأقصى لمعاشات المحامين 

وخلال الجلسة، وافق مجلس النقابة العامة على مشروع قرار بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى إلى 2000 جنيه. 

 

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 

كما وافق مجلس النقابة العامة للمحامين على فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على أن تجرى علي مرحلتين.

المرحلة الأولى:- يتم فتح باب الترشح يوم 22/ 11/ 2025 وغلق باب الترشح 26 / 11 / 2025 وتعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، والإعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد يوم السبت الموافق 31 يناير 2026.

وتشمل النقابات الفرعية التالية: 
«الأقصرـ قنا ـ سوهاج ـ شمال أسيوط ــ جنوب أسيوط - المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الوادى الجديد  ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الاسماعيلية ـ بورسعيد ـ دمياط ـ المنوفية ـ كفر الشيخ  ـ شمال القليوبية - جنوب القليوبية».

المرحلة الثانية:- يتم فتح باب الترشح يوم  29 / 11/ 2025 وغلق باب الترشح 3 / 12 / 2025 وتعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، والإعادة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد  يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026.

وتشمل النقابات الفرعية التالية:  «شمال القاهرة - جنوب القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان  - جنوب الجيزة - شمال الجيزة ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ الاسكندرية ـ شمال البحيرة ــ جنوب البحيرة ـ مرسى مطروح ـ شرق طنطا  ـ غرب طنطا ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ السويس ـ أسوان».

الجمعية العمومية للمحامين نقابة المحامين زيادة معاشات المحامين

