الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأنبا إرميا يشيد بجهود شيخ الأزهر الشريف ويثمّن كلمته في إيطاليا لترسيخ قيم السلام

قيادات جامعة الأزهر،
قيادات جامعة الأزهر، فيتو
ads

أشاد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، بالجهود العالمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، نحو ترسيخ قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية في جميع أنحاء العالم

الأنبا إرميا يشيد بجهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 

جاء ذلك خلال زيارة الأنبا إرميا يرافقه الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاص مقرر عام بيت العائلة المصرية بمحافظة المنيا، لجامعة الأزهر ولقاء الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ لتقديم التهنئة بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتكليف الدكتور مصطفى عبد الغني، نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين.

 

وثمن نيافة الأنبا إرميا كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي ألقاها في اللقاء العالمي «إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام» في روما بإيطاليا، مؤكدًا على أنها تسهم بشكل كبير في إرساء دعائم المحبة والسلام بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة.

وفي ختام الزيارة قدم الأنبا إرميا التهنئة للدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ورئيس الجامعة، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيخ الأزهر الأزهر الشريف الأخوة الإنسانية احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور سلامة جمعة الدكتور مصطفي عبد الغني المركز الثقافي القبطي بيت العائلة المصري جامعة الأزهر مجلس حكماء المسلمين

مواد متعلقة

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح مؤتمر "التقنيات الحديثة ودورها في بناء المجتمع"

الرئيس الإيطالي: نقدر جهود شيخ الأزهر في نشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

مصدر بالزمالك ينفي استقالة حسين لبيب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية