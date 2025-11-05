القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

18 حجم الخط

كشف مصدر مسئول داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أبقت على تصنيف المجلس في الفئة (A) وهو التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم.

تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان

خضع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لتقييم تصنيفه بداية من ٢٣ أكتوبر، حيث قدم تقريرا يوضح مدى تجاوبه مع التوصيات التي علقت عليها لجنة الاعتماد فيما يتعلق بمدى التزام المجلس بمبادئ باريس، وهي مجموعة من المعايير الدولية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 لتكون الإطار المرجعي لإنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف الدول، لضمان استقلاليتها دون تدخل حكومي أو توجيه سياسي.

تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آلية أممية دورية يُجريها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تستند على ٣ تقارير تقدم من منظمات المجتمع المدني، ومن مكتب المفوض السامي، ومن المجلس الوطني المطروح للتصنيف.

ويهدف التصنيف إلى تقييم مدى التزام هذه المؤسسات بالمعايير الدولية المعروفة باسم «مبادئ باريس» التي تُحدد وتقيس مدى الاستقلالية والشفافية والفعالية للمؤسسات في العمل الحقوقي.

ويُمنح لكل مؤسسة وطنية تصنيف دولي يعكس مدى التزامها بهذه المبادئ من خلال ثلاث فئات رئيسية:

الفئة (A): التزام كامل بمبادئ باريس، ويتيح للمجلس المشاركة الكاملة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

الفئة (B): التزام جزئي أو وجود ملاحظات تتطلب تحسينات مؤسسية.

ويُعتبر هذا التصنيف مؤشرًا دوليًّا على مستوى الاستقلالية والجدية في أداء المؤسسات الوطنية، كما يعكس مكانة الدولة في منظومة الحوار الحقوقي العالمي، ويُستخدم كمرجع لتطوير الهياكل والآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

في أكتوبر 2006، حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف (A) من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، ليصبح ضمن المؤسسات التي تمثل النموذج الكامل للالتزام بمبادئ باريس.

مكن هذا التصنيف المجلس من المشاركة الكاملة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأسهم في تعزيز مكانته الدولية كصوت وطني مستقل يتعامل مع قضايا الحقوق في مصر بميزان الدقة والمسئولية.

وبين عامي 2011 و2018، خضع المجلس لعدة مراجعات دورية، تأجل بعضها لأسباب تنظيمية وإجرائية. وفي مايو 2018، جُدد له التصنيف (A) مع مجموعة من التوصيات هدفت إلى تعزيز استقلاله وتطوير آليات العمل الداخلي، خاصة فيما يتعلق بـ الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز، والتعامل مع الشكاوى الفردية، وضمان تمثيل أوسع للمجتمع المدني داخل تشكيل المجلس.

في النصف الثاني من عام 2023، نظرت اللجنة الفرعية للاعتماد في تحديث وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقررت تأجيل البت في التصنيف لمدة عام، بهدف منح الوقت الكافي للمجلس لتنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز الجوانب المتعلقة بالاستقلالية والشفافية.

وفي عام 2024، استمر الحوار بين المجلس والتحالف العالمي حول سبل تطوير الأداء المؤسسي، مع تأكيد التحالف على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مصر، وضرورة استمرار التعاون الفني مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لتقوية قدراته المؤسسية.

تلقت مصر عبر مجلسها القومي لحقوق الإنسان، وخلال الدورات المتعاقبة للتقييم، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز قدرته المؤسسية وضمان توافقه الكامل مع مبادئ باريس، وركزت هذه التوصيات على ضرورة تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجلس بما يتيح له أداء مهامه بحرية وفعالية، وتوسيع قاعدة التمثيل داخل تشكيله ليشمل فئات أوسع من المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز المشاركة.

كما دعت لجنة الاعتماد إلى تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفق المعايير الدولية لضمان سرعة الاستجابة والشفافية، وتعميق التعاون بين المجلس والمنظمات الأهلية لإشراكها في الجهود المشتركة لحماية الحقوق والحريات، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، بما يسهم في بناء قدرات المجلس وتعزيز مكانته داخل المنظومة الأممية.

