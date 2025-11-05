تأجيل استئناف مزارعين على حكم حبسهما 10 سنوات بتهمة تشويه طالبة وممرضة بالجيزة

18 حجم الخط

أجلت محكمة الجيزة استئناف مزارعين على حكم حبسهم 10 سنوات، بتهمة تشويه طالبة جامعية وممرضة نجلتي عمهما بماء النار بمنشأة القناطر، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجيزة بمعاقبة مزارعين بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بسكب "ماء نار" على ابنتي عمهما، طالبة بكلية التمريض بجامعة القاهرة وشقيقتها "فني تمريض"، بقرية الحاجر بمنشأة القناطر، بسبب خلافات عائلية مع والدهما.

ووجهت النيابة للمتهمين "م. ف" و"م.أ"، تهمة الاعتداء على المجني عليهما في 23 أكتوبر 2023، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين انتقلا بدراجة نارية، وألقى أحدهما "ماء نار" على المجني عليهما حال سيرهما في الشارع، ما تسبب في إحداث إصابات بالغة لكل منهما في الوجه واليد والجسد.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها الأولى "د.ع"، أصيبت بحروق كيميائية أدت إلى فقدان الرؤية بالعينين وتشوه الوجه والجسم، مما خلف لديها عجزا كليا بنسبة 100%.

فيما أصيبت شقيقتها "غ. ع" بتشوهات في الجسم وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، إذ أقر المتهم الأول عقب ضبطه بارتكاب الواقعة واشتراكه مع المتهم الثاني، حيث نفذا الجريمة إثر خلافات عائلية سابقة فيما بينهما.

