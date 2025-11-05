الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 72.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 جنيها إلى 84 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 150 جنيها إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.

سعر البانيه

  • تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 200 إلى 240 جنيها.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 125 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

مواد متعلقة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرات التمويل العقاري 3% و8% بإعلانات سكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية