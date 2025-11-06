أبراهام لينكولن، محرر العبيد الذي وحد أمريكا ومات غدرًا

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1860، انتخب أبراهام لينكولن رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، ضمن دورة انتخابية عادية، لكنها سرعان ما تحولت إلى نقطة انقسام كبرى أعادت تشكيل ملامح أميركا الحديثة.

من هو أبراهام لينكولن؟

لينكولن من أعماق الريف الأمريكي وبدأ مشواره في المحاماة، لكنه سرعان ما جذب الانتباه بخطبه الرنانة فدخل الكونجرس ممثلًا عن الحزب الويغي ثم أصبح أحد مؤسسي الحزب الجمهوري الوليد.

وكان لينكولن يحمل مشروعًا أخلاقيًا قبل أن يكون سياسيًا، إذ طالما حلم بمصالحة الضمير الأمريكي مع فكرة الاتحاد والحرية للجميع، ومع تصاعد الجدل حول العبودية، ظهر لينكولن بوصفه الوجه الأكثر وضوحًا في الدفاع عن المساواة، وهو ما وضعه في مواجهة مفتوحة مع الجنوب الأميركي الذي بنى اقتصاده على الرق «العبودية» وكان انتخابه في 1860 إعلانًا ضمنيًا بانقسام قادم.

بعد أسابيع من فوزه، أعلنت ولايات الجنوب الانفصال، لتندلع الحرب الأهلية الأمريكية، وهي أكثر الحروب دموية في تاريخ البلاد.

لحظات لينكولن الصعبة في إدارة أمريكا

واجه أبراهام لينكولن واحدة من أعقد مراحل الحكم في التاريخ الأميركي، إذ لم يكن يدير دولة فقط، بل أمة تمزق نفسها من الداخل، ومع ذلك استطاع في خضم الحرب أن يصدر إعلان تحرير العبيد عام 1863، الذي غير جوهر الصراع من معركة سياسية إلى معركة أخلاقية حول معنى الحرية.

واختصر الرئيس التاريخي لأمريكا الحرب كلها في عبارة صارت من التراث الإنساني قائلا: «أن الأمة التي ولدت على مبدأ المساواة لا يمكن أن تبقى نصف حرة ونصف مستعبدة».

قصة مقتل أبراهام لينكولن

بعد أن أنهى الحرب وأعاد توحيد الاتحاد عام 1865، اغتيل لينكولن في مسرح فورد على يد الممثل الجنوبي جون ويلكس بوث، في حادثة صدمت العالم، وخلدت الرجل في ذاكرة أميركا وسمي «شهيد الوحدة».

وترك أبراهام لينكولن إرثًا من أهم أسس الرؤية الأمريكية حتى الآن، فالدولة لا تبنى بالقوة بل بالإيمان بالمساواة، والسلطة الأخلاقية قد تكون أقوى من أعظم الجيوش حسب قاموس لينكولن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.